Sarten ambalaj büyüyerek ilerliyor

Çorlu'da 1972 yılında bir aile şirketi olarak faaliyete geçen Sarten; ambalaj üretimine yağ ve peynir ürünlerine teneke ambalaj yaparak başladı. Şirket, daha sonraki yıllarda üretim yelpazesine madeni yağ kutuları, gıda ambalajları, konserve ve aerosol kutularını da ekleyerek faaliyet alanını genişletip fabrika sayısını artırdı. Şu anda gıda, kozmetik ve endüstriyel ürünler olmak üzere 3 ayrı sektöre metal ve sert plastik ambalaj üreten ve 90'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Sarten Ambalaj, dünyada ilk 10 metal, Avrupa'da ise ilk 3 metal ambalaj üreticisi içerisinde yer alıyor.



3 BİNDEN FAZLA ÇALIŞAN

Şirketin 2000'li yılların başlarında Bulgaristan ile başlayan yurt dışı operasyonları, sonrasında Rusya ve Hollanda'nın ardından geçen yıl Bulgaristan'da 4. fabrika yatırımıyla devam etti. Ayrıca geçen yıl Çorlu'da dekoratif ambalaj fabrikası da tekrar devreye alındı. Böylelikle yurt dışında 4, Türkiye'de ise Manisa, Silivri, Gebze, Karacabey, Gemlik, Ayvalık, Adana ve Çorlu'da 16 fabrika olmak üzere toplam 20 fabrikaya ulaşıldı. Toplam çalışan sayısı ise Türkiye'de 2 bin 700 olmak üzere yurt dışı ile birlikte toplam 3 bini geçti. Üretiminin yüzde 80'ini metal, yüzde 20'sini de plastik ambalajın oluşturduğu Sarten Ambalaj'ın cirosunun ise yaklaşık yüzde 50'sini gıda, yüzde 25'ini endüstriyel ürünler, kalan yüzde 25'ini de kozmetik oluşturuyor.





ÖNEMİ YİNE ORTAYA ÇIKTI

Pandemiyle birlikte ambalajın ne kadar önemli ve gerekli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu dönemde özellikle gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin tüketicilere hijyenik bir şekilde ulaştırılması daha da fazla ön plana çıktı. Bu süreçte de buna göre hareket eden şirket, tüm fabrikaları için COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası aldı. Artık ambalajlardaki beklentilerin de arttığını kaydeden Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, Ar-Ge merkezlerinde bu beklentilere uygun ürün tasarım ve ürün geliştirme çalışmalarına yönelik çok sayıda başarılı projeye imza attıklarını ifade etti.

HIZ KESMEDEN DEVAM

Sarten Ar-Ge Merkezi, ambalaj sektörünün ilk Ar-Ge merkezi olma özelliğinin yanı sıra 24 Mart 2017 tarihinden itibaren tüm faaliyetlerini T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen 417. Ar-Ge Merkezi olarak sürdürüyor. Sarıbekir, "Sürdürülebilirlik konusunda Sarten Ambalaj olarak daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek üzere, sosyal sorumluluk ve çevre politikalarımızı planlayarak kurduğumuz Sürdürülebilirlik Komitesi ile uygulamalarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Sarten Ambalaj'ın kuruluşunun 50'inci yılı olan 2022 için 500 milyon dolarlık global ciro, 2030 için ise 30 fabrikaya ulaşma ve 1 milyar dolar ciro gerçekleştirme hedefimiz bulunuyor. Bunun için çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettireceğiz" açıklamasını yaptı.



AMBALAJIN SÜPERMARKETİ

Bölgesel güç haline gelen ambalajın süpermarketi olarak adlandırılan Sarten Ambalaj, yavaş yavaş globale doğru açılıyor. Avrupa, Kuzey Afrika derken Güney Amerika'ya kadar ihracat gerçekleştiriliyor. Sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında Sarten Ambalaj, 2019'da bir önceki yıla göre 6 basamak birden yükselerek 102'nci sırada yer aldı.