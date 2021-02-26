Selinos Antik Kanal Projesi start aldı

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama'nın kalbi niteliğindeki Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi'nin ihale süreci tamamlandığını ve ilgili firmaya iş teslimi yapılarak proje kapsamında dere yatağında yüzeysel temizlik başladığını açıkladı. Başkan Hakan Koştu, "Şehrimizin geçmişten günümüze hayali olan, Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi'ni yapmak bize nasip oldu. Çok meşakkatli bir projelendirme sürecini göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaptık. Israrlı takiplerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile UNESCO Dünya Mirası Bergamamız'ı şahlandıracak projemize başlamış bulunuyoruz" dedi. Üç bin yıllık tarihi geçmişi ve üst üste beş ayrı medeniyete ev sahipliği yapan tarihi şehir Bergama'nın makûs talihini değiştirecek olan proje barındırdığı birçok özellikle de Türkiye'de tek olacak. UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın en prestijli projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla da yakından takip ediliyor.



"BÖLGE TURİZMDE HAK ETTİĞİ YERE GELECEK"

BERGAMA Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) ve ilgili kurumların işbirliği ile gerçekleştirilecek olan projenin barındırdığı özellikleri ile Türkiye'de tek olduğuna dikkat çeken Başkan Koştu, "Bu projemiz antik bir kanal üzerinde restorasyonları barındıran yönüyle Dünya'ya örnek olacak. 33 milyon liraya ihale edilen projemizin 900 iş günü içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde hemşehrilerimize bu projemizin sözünü vermiştik. Bütün zorluklarını tek tek aştığımız projemizde ihaleyi alan firmaya iş teslimi yapıldı. Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemizle Bergamamız'ın yıldızını parlatacağız. Bugüne kadar esnaf ve vatandaşımızın yeterince turizm geliri elde edemediği ilçemizde yeni bir turizm hamlesi bu projemizle başlayacak" dedi.





"ESKİ BERGAMA'YI TARİHİ MAHALLELERİ PARLATACAK"

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Şubat 2020 tarihinde ilçeye yaptığı gezi ile Bergama'nın heyecanla beklediği projenin müjdesini verdiğini söyleyen Başkan Koştu, "Daha sonra Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ile projemiz üzerine yaptığımız çalışmaların ardından, Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemiz ihaleye çıktı. İhale sonuçlandı ve ilgili firmaya iş teslimi yapıldı. Hızlı bir şekilde yol almayı hedeflediğimiz yılların hayali olan bu projemizi tarihi kentimizde gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kadim kentimiz Bergama'nın makûs talihini değiştirecek olan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah projemizle tarihi mahallelerimizi ayağa kaldırıp, turizm alanı oluşturacağız. Bergama'da yıllardır konuşulan ama bugüne kadar yapılamayan Selinos Deresi Islah Projesi ilçemizin yıldızını parlatacak. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan Bergama'mızın değerine değer katacak" dedi.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

SELİNOS Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi'nin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür eden Başkan Koştu, "Ak Parti İzmir Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ, bölge milletvekillerimiz, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Ak Parti İzmir İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli ve emeği için bürokratlarının her birine teşekkür ederim" dedi.