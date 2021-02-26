  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Sigorta teşvik primi süresi 1 yıl uzatıldı

Sigorta teşvik primi süresi 1 yıl uzatıldı

Hükümet işçiden esnafa, işverenden emekliye toplumun tüm kesimlerini korumaya yönelik destek adımlarını sürdürüyor. Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il, ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için özel sektörde işçi çalıştıran işverenlerin yararlandığı sigorta teşvik primi süresi 1 yıl uzatıldı.

Sigorta teşvik primi süresi 1 yıl uzatıldı

26.2.2021

İlave 6 puan olarak uygulanan sigorta prim teşvikinden geçen yıl yaklaşık 244 bin işyeri 1.3 milyon çalışanı için yararlandı. Bu kapsamda verilen destek tutarı 2.1 milyar oldu. Sigorta prim teşviki ve destek uygulamalarından 1 milyon 680 bine yakın işletme 10 milyonun üzerinde çalışan için yararlanıyor.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla ilave 6 puanlık sigorta teşviki süresi 31 Aralık 2021'e uzatıldı. Karar, 51 il ve 2 ilçeyi kapsayacak şekilde 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girdi. İstihdamın korunması ve düzenli prim yatıran işverenlerin maliyetlerin azaltılması amacıyla 5 puanlık indirime ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşviki veriliyor. Bu prim teşviki 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde uygulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşverenlerimizin işçilerimiz adına ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzattık. İşi, işçiyi ve istihdamı korumaya ve desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sigorta teşvik primi süresi 1 yıl uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.