Sigorta teşvik primi süresi 1 yıl uzatıldı

İlave 6 puan olarak uygulanan sigorta prim teşvikinden geçen yıl yaklaşık 244 bin işyeri 1.3 milyon çalışanı için yararlandı. Bu kapsamda verilen destek tutarı 2.1 milyar oldu. Sigorta prim teşviki ve destek uygulamalarından 1 milyon 680 bine yakın işletme 10 milyonun üzerinde çalışan için yararlanıyor.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla ilave 6 puanlık sigorta teşviki süresi 31 Aralık 2021'e uzatıldı. Karar, 51 il ve 2 ilçeyi kapsayacak şekilde 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girdi. İstihdamın korunması ve düzenli prim yatıran işverenlerin maliyetlerin azaltılması amacıyla 5 puanlık indirime ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşviki veriliyor. Bu prim teşviki 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde uygulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşverenlerimizin işçilerimiz adına ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzattık. İşi, işçiyi ve istihdamı korumaya ve desteklemeye devam ediyoruz" dedi.