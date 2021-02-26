Söke OSB büyümesini sürdürüyor

Aydın'da 1996 yılında kurulan Söke Organize Sanayi Bölgesi'nin (Söke OSB) 29 sanayi parselinin 17'sinde üretim yapılırken, 12'sinde ise inşaat çalışmaları devam ediyor.



YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI

Devam eden yatırım taleplerinin karşılanabilmesi için genişleme alanı ile ilgili müracaatlar gerçekleştirilirken, 63 hektarlık alanın Sanayi Bakanlığı tarafından yer seçimi yapılarak Söke OSB genişleme alanı olarak sınırları kesinleştirildi. Bölgede şu an devam eden inşaatlarda personel ile birlikte yaklaşık 3 bin kişi çalıştığı Söke OSB'nin genişleme alanıyla birlikte tüm sanayi parselleri faaliyete geçtiğinde 6 bin kişiye istihdam sağlayacağı öngörülüyor. Söke OSB Yönetim Kurulu Başkanı Soner Zeybek, "Bölgede bugün itibariyle altyapı yatırımları yüzde 95 seviyesinde tamamlanmış olup elektrik, temiz su ve doğalgaz dağıtım faaliyetleri ile katı atık toplama hizmetlerinin tamamı bölge tarafından sağlanır durumdadır. 6 bin metreküp/gün kapasiteli Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin 4 bin metreküp/günlük 1. Etabı 2020 yılı yatırım programına alınmış olup proje revizyonlarının tamamlanmasıyla birlikte ihaleye çıkılacaktır" dedi.



ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

Sadece Söke OSB için değil tüm bölgeye ekonomik değer katacak demir yolu iltisak hattı ve yükleme boşaltma ve lojistik merkez 1.etap yatırımlarının da bitirilerek işler duruma getirildiğini belirten Başkan Zeybek, "Söke OSB Lojistik Merkez İşletme ve Geliştirme hizmetleri için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Üretim üssü haline gelmek olan Söke OSB, bu yönde kararlı ve planlı adımlarla ilerlemektedir" diye konuştu.



HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

ORGANİZE Sanayi Bölgesi tamamen faaliyete geçtiğinde içerisinde gümrüklü gümrüksüz alanları, açık kapalı depo alanları, yükleme boşaltma ve lojistik merkez alanı, açık ve kapalı fuar alanı, ticaret ve iş merkezi, çok amaçlı salon, idari ve teknik hizmet ofisleri, karakol binası, kafeterya ve ticari dükkanlar, 24 saat hizmet veren çocuk bakım evi, meslek lisesi ve meslek yüksek okulu, açık ve kapalı spor alanları, cami, toplantı salonları, ortak sağlık merkezi, ortak inovasyon ve Ar-Ge merkezi gibi birçok yapı yer alacak.