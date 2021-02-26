“Su baskınlarını doğru altyapı önler”

Küresel ısınmanın yarattığı iklim dengesizlikleri, yıllardır şiddetli yağışlarla yüzünü gösterirken, Türkiye de bunun sancısını sık sık meydana gelen su baskınlarıyla yaşamaya başladı. Son iki yılda megakent İstanbul da dahil olmak üzere birçok kentimizde su baskınları, can ve mal kayıplarına neden olurken, en son İzmir'de hayatı felç eden su baskını, sorunun büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Su baskınlarının nasıl önlemebileceği konusunda daha önce de defalarca çözüm önerileri ortaya koyan işadamı Kemal Zorlu, İzmir'de iki cana ve büyük maddi zarara neden olan son su baskınının ardından konuyu tekrar gündeme taşıdı.



TECRÜBEYE KULAK VERİN

İzmir'de 61 yıldır Ege Yıldız ve Egeplast markasıyla altyapı boruları üreten ve birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren Mazhar Zorlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, "Artık tecrübeye kulak vermenin zamanı gelmedi mi?" dedi. Son iki yılda su baskınlarının Türkiye genelinde can ve mal kayıplarına neden olduğunun altını çizen Zorlu, "Yıllardır söylüyoruz. Kentlerin altyapısı için doğru projeler uygulanırsa, bu projeler gerçekleştirilirken kaliteli malzeme kullanılırsa, imar planları hazırlanırken, bölgelerin altyapı kapasiteleri göz önüne alınırsa, sorun kalmaz. Çözüm bu kadar basit" diye konuştu.





UCUZ TERCİHLER PAHALI

Altyapı projelerinin, imar planlamalarına, bilimsel verilere, zemin etüdlerine ve bölgenin özelliklerine göre gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Zorlu, şöyle devam etti: "Doğru projeyi hazırladıktan sonra iş, doğru malzemeyi kullanmaya bağlı. Üzerine binecek yükü kaldırabilecek, basınca dayanıklı, kaliteli malzeme kullanımı önemli. Ucuz diye tercih edilen borular, zaman içinde defalarca patlayıp yenileme gerektirdiğinden daha pahalıya geliyor. Defalarca ifade ettiğim gibi ucuz altyapı, pahalı oluyor."



ALTYAPI KAPASİTESİNE DİKKAT

Kentlerde yapılaşmanın, altyapı kapasitesi oranında gerçekleşmesinin de önemine dikkat çeken Kemal Zorlu, "Örneğin 5 bin kişinin yaşadığı bir bölgede, imar planı değişikliğiyle 50 bin kişi yaşar hale geliyor. Ama altyapı aynı altyapı. Doğal olarak yükü kaldıramıyor ve sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yapı yoğunluğu, altyapıya göre olmalı" diye konuştu.



AŞIRI YAĞIŞLAR SÜRPRİZ DEĞİL

BİLİMSEL verilerin, iklim değişikliklerine bağlı olarak, aşırı yağışların bundan böyle daha sıklıkla görülebileceğine işaret ettiğini de hatırlatan Zorlu, "Aşırı yağışlar, bunda böyle sürpriz olmamalı. Bir aylık yağış, bir gecede yağdı diye sızlanmanın da anlamı yok. Doğru projelerle, kaliteli malzeme kullanarak, yükü kaldırabilecek kapasitede altyapı gerçekleştirirsek, aşırı yağışlar felakete dönüşmez" ifadelerini kullandı.