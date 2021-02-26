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Haberler Ekonomi Üretim cenneti haline geldi

Üretim cenneti haline geldi

Üretim cenneti haline geldi

26.2.2021

AYDIN Ziraat Odası Başkanı Meh-met Kendirlioğlu, yetiştirilen ürünle-riyle Aydın'ın tarı-mın başkenti olduğu-nu belirtti. Tarımsal üretimde ön plana çıkan Aydın'ın ülke ekonomisi-ne büyük gelir sağ-ladığının altını çizen Başkan Kendirlioğ-lu, "Pamuk 50 çeşit sanayi kolunun ham-maddesini oluşturan en önemli ihraç ürün-lerimizden biridir. İlimizde ekilen 464 bin dekar alandan 246 bin 382 ton pamuk üre-tiliyor. İlimizin pamuktan sonra ikinci eko-nomik gelir kaynağı zeytindir. Aydın'da 21 milyon meyve verir yaşta zeytin ağacı mev-cut. Her yıl ilimizde 200-300 bin ton arasın-da zeytin istihsal ediliyor. Dünya kuru incir üretiminde yüzde 55'lik payla birinci sırada yer alan ülke-mizde en kaliteli incir Aydın'da yetiş-tiriliyor. İlimizde 373 bin dekar alan-da 190 bin ton incir üretiliyor. Üretimin yüzde 20'si Sarı lop cinsi olan taze incir-dir. Kestane üreti-minde ilk sarıda olan Aydın'da kestane üretimi yıllık 18-20 bin ton arasında. İlimizde üretilen kesta-nenin yaklaşık bin 500 tonu ihraç ediliyor. Bu ürünlerin yanı sıra Aydın, üzüm, naren-ciye, elma, armut, kayısı, kiraz, çilek, şefta-li, Antep fıstığı ve cennet elması üretiminde de söz sahibi. Sebzelerden domates, kar-puz, biber, patlıcan, hıyar, kavunun yüzde 68 oranında ekimi yapılıyor" dedi.

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