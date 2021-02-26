Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı

KOVİD-19 pandemisinde engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı ile hijyen paketi desteğinde bulunan Yunusemre Belediyesi, vatandaşlarını soğuk kış günlerinde de yalnız bırakmıyor.

YEMEK DAĞITIYORLAR

BELEDİYENİN Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor. Kendi yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşları kimsesiz bırakmamak için yoğun gayret gösterdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, evlere sıcak yemek dağıtımı çalışmalarının devam edeceğini belirtti. BAŞKAN Çerçi, "İlçemiz genelinde hasta, engelli ve yalnız olan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Hayırseverlerimizin de desteği ile ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz için her gün sıcak yemek temin ediyoruz. Sıcak yemekleri vatandaşlarımızın evine kadar ulaştırıyoruz. Yunusemre şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kimsesizlerin kimi olmaya devam edecek" dedi.