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Haberler Ekonomi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak

23 sözleşmeli personel alacak

'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre 23 sözleşmeli personel alacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak

26.02.2021, 10:53

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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