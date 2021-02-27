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Haberler Ekonomi Ankara’ya ikinci el pazarı kuruyor

Ankara’ya ikinci el pazarı kuruyor

Ankara’ya ikinci el pazarı kuruyor

27.2.2021

İZMİR'DE At Yarışı Bülten gazetesi sahibi olan iş insanı Muhittin Yüce, Tunus ve İtalya'dan getirdiği vintage ikinci el orijinal tekstil ürünlerini, İzmir'den sonra Ankara'da açacağı ikinci el pazarında satışa sunacak. Yakın arkadaşı Sedat Yıldız ile birlikte Ankara'ya ilk şubeyi yakında açacaklarını belirten Yüce, hedeflerinin iki yıl içinde Türkiye genelinde 10 mağaza açmak olduğunu söyledi. Yüce, açılacak şubelerle birlikte yaklaşık olarak 60 kişiye İslam sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

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