Bakanlık’tan Mavisehir’e zemin+17 kat sınırı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Karşıyaka Mavişehir'de toplu konut alanı sınırı içerisinde yer alan sekiz parselde zemin+17 kat sınırı getirdi.
İmar plan değişikliğinin açıklama bölümünde, "Yapı yüksekliği, çevredeki teşekküller ve silüet dikkate alınarak ve çevre adalarda yer alan maksimum kat sayısını aşmayacak şekilde düzenlenmiştir" denildi.
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