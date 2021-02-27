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Haberler Ekonomi Bakanlık’tan Mavisehir’e zemin+17 kat sınırı

Bakanlık’tan Mavisehir’e zemin+17 kat sınırı

Bakanlık’tan Mavisehir’e zemin+17 kat sınırı

27.2.2021

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Karşıyaka Mavişehir'de toplu konut alanı sınırı içerisinde yer alan sekiz parselde zemin+17 kat sınırı getirdi.

İmar plan değişikliğinin açıklama bölümünde, "Yapı yüksekliği, çevredeki teşekküller ve silüet dikkate alınarak ve çevre adalarda yer alan maksimum kat sayısını aşmayacak şekilde düzenlenmiştir" denildi.

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