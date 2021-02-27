Çeyrek altın 678 lira oldu

SERBEST piyasada dün 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 Ayar Külçe Altın'ın gramı 418,50 liradan, Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 777 liradan, 22 Ayar Bilezik gramı 385,50 liradan, Lira (Tam) Ziynet 2 bin 714 liradan, Yarım Ziynet bin 357 liradan ve Çeyrek Ziynet 678 liradan satıldı.