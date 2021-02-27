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Haberler Ekonomi Çeyrek altın 678 lira oldu

Çeyrek 678 lira oldu

Çeyrek altın 678 lira oldu

27.2.2021

SERBEST piyasada dün 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 418,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 Ayar Külçe Altın'ın gramı 418,50 liradan, Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 777 liradan, 22 Ayar Bilezik gramı 385,50 liradan, Lira (Tam) Ziynet 2 bin 714 liradan, Yarım Ziynet bin 357 liradan ve Çeyrek Ziynet 678 liradan satıldı.

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