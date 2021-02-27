Hafta sonu vergi daireleri açık olacak

İçişleri Bakanlığı, 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Buna göre vergi borçlarını ödemek/ yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak için başvuranlardan taksitli ödemeyi tercih edenlerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih edenlerin ise tutarın tamamını en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödemeleri gerekiyor.