  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Hafta sonu vergi daireleri açık olacak

Hafta sonu vergi daireleri açık olacak

Hafta sonu vergi daireleri açık olacak

27.2.2021

İçişleri Bakanlığı, 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Buna göre vergi borçlarını ödemek/ yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak için başvuranlardan taksitli ödemeyi tercih edenlerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih edenlerin ise tutarın tamamını en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödemeleri gerekiyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hafta sonu vergi daireleri açık olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.