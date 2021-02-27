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Haberler Ekonomi Keçi çobanlığından iş adamlığına

Keçi çobanlığından iş adamlığına

Çocukluk ve gençlik dönemlerini keçi çobanlığı yaparak geçiren İzmirli , doğup büyüdüğü köyde çobanlık yaptığı 50 dönümlük araziye 28 bin güneş paneli kurdu.

Keçi çobanlığından iş adamlığına

27.2.2021

Çobanlıktan enerji satışı yapan iş adamı olma yolculuğunu anlatan Bacara, "İnatçılığımı galiba keçilerden aldım. Başladığım işi asla bırakmam" dedi.

Güneş panellerinin bulunduğu alandaki bir çadırda yıllarca çobanlık yaptığını belirten Bacara, "Bir kara çadırda keçi sürüsünün içinde dünyaya geldim. Çocukluğum askere gidene kadar dağlarda keçi çobanlığı yaparak geçti. Evin tek erkeğiydim ve askere giderken keçileri satmak durumunda kaldık. Askerden dönünce farklı iş alanlarına girdim. Güneş enerji santrali fikri de böyle ortaya çıktı" dedi.

Santrali kurarken kredi kullandığını söyleyen Bacara, "Şu anda santralin geliri ile kredileri ödüyoruz, personel giderlerini karşılıyoruz ve kendi kazancımızı çıkarıyoruz" diye konuştu.

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