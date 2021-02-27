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Haberler Ekonomi “Kripto paralara temkinli yaklasın”

“Kripto paralara temkinli yaklasın”

“Kripto paralara temkinli yaklasın”

27.2.2021

YAŞAR Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, yaşadığı dalgalanmalarla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren ve küresel ölçekte işlem hacmi 1 trilyon doları aşan kripto paralarla ilgili yatırımcıları uyardı.

Kahraman, "Farklı yatırımlarını nakde çevirerek kripto paralara yatıran, ancak kayıpla kapatan çokça yatırımcı mevcut. Tam da bu noktada kripto paralara temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Nihayetinde ancak ve ancak riske edilebilecek tasarrufların, bu spekülatif piyasaya yatırımı tercih edilmeli" dedi.

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