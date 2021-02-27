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Haberler Ekonomi MÜSİAD’da Almanya’ya ihracat konuşuldu

MÜSİAD’da Almanya’ya ihracat konuşuldu

, MÜSİAD Konya ve Şubesi, "Otomotiv Sektörüne Yönelik: Almanya'ya ihracatın Sırları" konulu online toplantıda bir araya geldi. MÜSİAD Stuttgart ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Almanya'ya yapılacak ihracata yönelik adımlar ele alındı.

MÜSİAD’da Almanya’ya ihracat konuşuldu

27.2.2021

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Stuttgart Başkanı Duran Tok, "Ülkemizin ve milletimizin ortak hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz" dedi. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise Türkiye'nin ve İzmir'in dış ticaret verilerini değerlendirerek 18 yılda gelinen başarılı ivmenin altını çizdi. MÜSİAD İzmir olarak 320 üye ve 44 bin çalışanla ekonomiye katkı verdiklerini ifade eden Saygılı, "Önümüzdeki dönemde arz talep ilişkisine uygun bir şekilde doğru yatırımlar ile Türkiye'den Almanya'ya yönelik ihracatımızı genişletebiliriz" diye konuştu.
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