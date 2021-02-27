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Haberler Ekonomi Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

6 öğretim elemanı alacak

, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve için 6 öğretim elemanı alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 09 Mart 2021 olarak açıklandı.

Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim elemanı alacak

27.02.2021, 10:01

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi için 6 öğretim elemanı alacak. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fakültelerinde görevlendirilmek üzere 19.11.2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümlerde görevlendirilmek üzere Öğretim Elemanları alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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