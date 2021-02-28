TÜRK otomotiv tarihinde önemli bir yere sahip olan Anadol arabalarının yola çıkmasının üzerinden 54 yıl geçti. 28 Şubat 1967'de Anadol satışları 26 bin 800 liradan başlamıştı. Türkiye'de 62 bin 923'ü otomobil ve 30 bin 265'i pick-up olmak üzere 93 bin 188 Anadol üretildi.
Anadol arabaları 54 yaşına girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.