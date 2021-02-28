Anadol arabaları 54 yaşına girdi

TÜRK otomotiv tarihinde önemli bir yere sahip olan Anadol arabalarının yola çıkmasının üzerinden 54 yıl geçti. 28 Şubat 1967'de Anadol satışları 26 bin 800 liradan başlamıştı. Türkiye'de 62 bin 923'ü otomobil ve 30 bin 265'i pick-up olmak üzere 93 bin 188 Anadol üretildi.

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