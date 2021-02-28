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Haberler Ekonomi AVM’ler için pazar günü tartışması büyüyor

AVM’ler için pazar günü tartışması büyüyor

AVM’ler için pazar günü tartışması büyüyor

28.2.2021

Türkiye'de AVM ve zincir mağazaların pandemiden sonra da pazar günü kapalı kalması ile ilgili tartışmalar sürüyor. Küçük işletmeler Avrupa'yı örnek gösterirken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de, "Bu modelin uygulanmasını istiyoruz. Yoksa küçük işletmelerin yaşama şansı yok" dedi. AVM yönetimleri ise bu öneriye istihdam zarar göreceği iddiasıyla karşı çıkıyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, "AVM kapatmak kolay değil. Ama gıda perakendesinin kapalı olması yönünde bir karar alınabilir" diye konuştu.

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