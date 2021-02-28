Bursa Mudanya'da icradan satılık daire

Mahkeme Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan 80 metrekare ve 2+1 büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Verilen ilanda dairenin deniz kıyısına takriben 120,00 m mesafede olduğu ve 41. Sokağa cepheli konumda olduğu belirtildi. Ayrıca dairenin giriş holü, 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 1 balkon iç birimlerinden oluştuğu, salon ve odaların döşeme kaplamaları ahşap masif parke, hol, mutfak ve ıslak mahallerin döşeme kaplamaları seramik olduğu da ilanda yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 07.04.2021 14:00 belirlendi.