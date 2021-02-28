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'da icradan satılık daire

'nın ilçesinde bulunan 80 metrekare büyüklüğündeki daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış tarihi ve satış fiyatı da belirtildi.

Bursa Mudanya'da icradan satılık daire

28.02.2021, 10:11

Mahkeme Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan 80 metrekare ve 2+1 büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Verilen ilanda dairenin deniz kıyısına takriben 120,00 m mesafede olduğu ve 41. Sokağa cepheli konumda olduğu belirtildi. Ayrıca dairenin giriş holü, 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 1 balkon iç birimlerinden oluştuğu, salon ve odaların döşeme kaplamaları ahşap masif parke, hol, mutfak ve ıslak mahallerin döşeme kaplamaları seramik olduğu da ilanda yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 07.04.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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