Denizli’ye yeni Bilim Merkezi icin imza atıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce TÜBİTAK tarafından Türkiye çapında yürütülen '4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı'na başvurarak, bünyesinde 100 kişilik planetaryumun (gezegen evi) da bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir bilim merkezi kurulması için çalışma başlattı. Projenin kabul edilmesinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK arasında Denizli Bilim Merkezi Proje Sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile davetliler katıldı.

EGE'DE İLK OLACAK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, projeyle birlikte Denizli'ye bir bilim merkezi kazandıracaklarını belirtip, "Bu bilim merkezi başta gençlerimize, çocuklarımıza ve Denizli'de yaşayan herkese farklı bir ufuk açacak, temel oluşturacak. İnşallah katkılarınız ve gayretlerinizle Denizli'miz bir bilim merkezine kavuşmuş olacak" dedi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Denizli Bilim Merkezi'nin Ege'nin ilk bilim merkezi olacağına dikkat çekerek, "Ülkemizin kısa vadede 2023, orta ve uzun vadede ise 2053 ve 2071 yıllarında önemli hedefleri var. Artık ülkemiz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, tasarlayan ve bunu da sadece bilinen teknolojilerle değil, yenilikçi yani bilim temelli teknolojilerle yapacak. 1800 metrekare sergi alanımız, 600 metrekare kadar da atölyelerimiz var. 2021- 2022 eğitim- öğretim yılında, yani 2021 yılı ekim ayında 6 tane atölyemizi inşallah açmış olacağız" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP