Ege’nin Maldivler’i satılıyor

İzmir Dikili açıklarında turkuaz mavisi suyu, bembeyaz kumları ve tarihi dokusu ile "Ege'nin Maldivleri" olarak anılan Kalem Adası, 400 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Adanın ilk kez satışa çıkarıldığını söyleyen ve aile adına satış işlemleriyle ilgilenen Yatırım Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Adamız Kuzeyden Güneye 1,5 kilometre mesafede. 459 dönüm bir arsadan bahsediyoruz. 258 dönümü satılıyor.

ALTINDA ŞİFALI SU VAR

Kalem Adası'nın 70 metre altında jeotermal su olduğunu da anlatan Başaran, "Yani şifalı sıcak su kaplıcalarımız mevcut. 67 derece sıcaklıkta. Ada tarihi hem milattan önce 500 yılına kadar dayanan eserlerle dolu, diğer taraftan jeotermal enerji kaynağı da var" diye konuştu. Hakikaten Maldivler'e rakip olabilecek bir yer. Her sene, yazkış demeden birçok teknenin özellikle tercih ettiği, aylarca demir attığı bir yer" diye konuştu. Adanın satılığa çıkarılmasının üzerinden 24 saat geçmeden bir talibinin çıktığını da aktaran Başaran, "Adanın yaklaşık 3'te 2'sini 400 milyon TL'ye satıyoruz. Pazartesi günü bir toplantım var ve adayımız bir Türk. Hem içerisindeki jeotermal suyu kullanmak istiyor, diğer taraftan da otel yapma isteği de var. Daha önce Katar'dan bir teklif gelmiş. Aile o zaman satmamış" dedi.