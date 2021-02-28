Eskişehir'de icradan satılık 2+1 daire

Mahke Eskişehir Odunpazarı'nda bulunan 2+1 büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Verilen ilana göre dairenin bulunduğu ada sosyal, kültürel ve ticari bölgelere uzak konumda bulunuyor. Ayrıca belediyenin tüm hizmetlerinden faydalanmakta olup ulaşımın toplu taşıma araçları ile sağlandığı bölgede altyapı ve yapılaşmanın tamamlanmış durumda olduğu da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 05.04.2021 11:00 belirlendi.