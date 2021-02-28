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Haberler Ekonomi Gaziantep Şehitkamil'de icradan satılık daire

'de icradan satılık daire

'in ilçesinde bulunan 3+1 ve 150 metrekare büyüklüğündeki daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Dairenin satış fiyatı ve satış tarihi de ilan üzerinde ayrıca belirtildi.

Gaziantep Şehitkamil'de icradan satılık daire

28.02.2021, 10:11

Mahkeme Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 150 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Verilen ilanda dairenin şehrin doğusunda bir bölgede bulunduğu ve çevresinin genellikle yapılaşmış olduğu belirtildi. Her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı belirtilen dairenin satış fiyatı olarak ise 262.000 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 05.05.2021 14:20 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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