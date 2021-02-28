Meslek liseleri ihracat yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen desteklerle, Kovid-19 salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan ürünleri üreterek ülkenin ihtiyaçlarının karşılamasına katkı veren meslek liseleri talep üzerine ilk kez yurt dışına da ihracat yapmaya başladı. Bu kapsamda, 6 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin ürünleri, Bulgaristan, Hollanda, İngiltere, Çekya, Belçika ve Fransa'ya ihraç edildi.

İZMİR VE DENİZLİ DE VAR

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Son iki yılda bu kapsamda yapılan üretimlerden elde edilen gelir 2018 yılındakine göre yüzde 100 arttı ve 500 milyon lira bandına ulaştı" dedi. İzmir MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Belçika'ya hijyen kapısı dezenfektan makinesi gönderirken, Denizli Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Hollanda ve İngiltere'ye kumaş maske ihracatına başladı.

Bu okulların yanı sıra Bursa Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bulgaristan'a maske, İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çekya'ya maske, Konya Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fransa'ya maske, Mersin Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise Hollanda'ya tek kullanımlık cerrahi önlük ihracatı yapmaya başladı.