Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kadın yılı olacak

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, "Haftabaşı Sohbetleri'nin" bu haftaki konuğu oldu.

Sezgin, dünyada pandemi koşulları, kadın istihdamı, yürüttükleri projeler ve gelecek beklentileri hakkında Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu.



Sizi tanıyabilir miyiz?

47 yaşındayım.

İç mimarım.

İş hayatımdaki 11'inci senem.

Onun öncesinde okul hayatım vardı. Üniversiteyi evlendikten sonra bitirdim. İki kız çocuğumla okulu bitirir bitirmez iş hayatına geçtim. İş hayatına geçer geçmez meslek ve ticaret odalarına kayıt oldum.

O günden beri hem sivil toplum hem de iş hayatındayım.

Betül Sezgin, Mert Alpdündar'ın sorularını yanıtladı



Pandemi koşullarında geçen 2020 nasıldı?

Tarihsel süreçte salgınlar, ekonomik krizler yaşandı ama bu yaşanılan çok farklı. Ekonomik sorunlar yaşandı fakat pandemi ile birlikte değişim hızlandı ve bu değişimi fırsata çevirebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle kadınlar için pandemiyle yaşanan değişim bir fırsattır.

Örneğin, teknoloji ve tasarım kadınlardan uzak bir alandı. Bu dönemde teknoloji kadınların hayatına da çok hızlı bir şekilde girdi. Aslında evlerinden de çalışabileceklerini fark ettiler.

E-Ticaret, e-ihracatın çoğaldığını fark ediyorum. Çok hızlı bir şekilde platformlar kuruluyor.

Biz de İZİKAD olarak bu platformlara destek veriyoruz.

1 Mart'ta İzmir'de, Tasarım ve Teknoloji Merkezi kuracağız.



Türkiye ve İzmir'deki kadın istihdamı ne durumda?

Geçen seneki verilere göre kadın istihdamında düzelme var.

Devletimizin verdiği çok güzel proje destekleri var. Ama kadınlar onları nasıl ve nerede kullanacaklarını bilmiyorlar. Bunları anlatan bir mekanizmayla kadınları içerisine dahil edebiliriz.



Kadını iş hayatında daha görünür hale getirmek için neler yapılabilir?

Aslında devlet kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve STK'ların birlikte hareket ettiği noktalarda kadınlar çalışma hayatına daha çok dahil olabiliyor.

Üniversiteyi bitirmiş olsalar dahi cesaretlerini kaybedebiliyorlar.

Siz sürekli teşvik edeceksiniz.

Teşvik ettiğiniz zaman da bunu öğreti haline çevireceksiniz.

Biz dernek olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. İş hayatındaki kadının statüsünü güçlendirmek, iş hayatında değilse de onu iş hayatına kazandırmak için neyi, nerede ve nasıl yapmasını anlatmaya çabalıyoruz.



BEŞ FARKLI ÇALIŞMA GRUBU İLE FAALİYETTE

İZİKAD kadın istihdamı konusunda neler yapıyor? Beş çalışma grubumuz var. Örneğin, uluslararası alanda bazı ülkelerle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda da Ticaret Ağı projemiz var. Algı çalışma grubumuz İZİKAD'ın sanatsal faaliyetlerini ön plana çıkarıyor. Network çalışma grubumuzda, Türkiye'de iş hayatındaki kadınların birlikte hareket etmesinin öneminin altını çiziyoruz. Eğitim çalışma grubumuzda mentörlük alanımızı genişletmeye çalışıyoruz. Bir de gençlik çalışma grubumuz var. Burada da üniversiteyi yeni bitirmiş ya da yüksek lisansını yapan genç kadınlarımızla proje üretip, atölye çalışmaları yürütüyoruz.



TEKNOLOJİ VE TASARIM HAYATIN HER ALANINDA

Türkiye'nin 2023 hedefleri size ne düşündürüyor? Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da teknoloji hayatımızın merkezinde olacak. Sadece teknoloji değil, tasarımı da yanına koymak zorundasınız. Bunu hayatımızın parçası yaptığımızda kadınların istihdam sorununun çözülebileceğini düşünüyorum. 2023 vizyonunda kadının yeri çok önemli. Çünkü kadınlar ayrıntılara dikkat ederler ve çoklu düşünebilirler. Ben Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılının kadın yılı olabileceğini düşünüyorum. İstihdam eşitsizliği ve diğer pek çok konuda çok hızlı yol alınabileceğini düşünüyorum.

GENÇ İZİKAD PROJESİ 9 YAŞINDA



Genç İZİKAD' projesinde bu yıl neler yapacaksınız? Bu sene 'GENÇ İZİKAD' projesinin 9'uncusunu gerçekleştireceğiz. Bu seneki projelerimiz daha çok girişimcilik ve tasarım odaklı geliyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile iş birliği protokolümüz var ve onların teknoloji transfer ofisleri ile çalışıyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Bilim Parkı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Depark'ı ve Ege Üniversitesi'nin EBİLTEM'i ile çalışmalar yürütüyoruz. Kurumlar arası işbirliği yaparak projelerimizi farklı noktalara getirmeye çalışıyoruz. Buradan çıkan her genç kadının başka bir kadına destek olmasını sağlıyoruz. İZİKAD'ın sürdürülebilir bir projesi bu.