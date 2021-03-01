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Haberler Ekonomi Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması

'ndan açıklaması

Kripto paralarla ilgili yazılı açıklama yapan , "Dünyadaki kaygıları paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeleri, ülkemizdeki durumu takip ediyoruz. Bakan yardımcımız başkanlığında; , BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışma yürütülmektedir" denildi.

Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması

01.03.2021, 13:18 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021, 13:33

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralara ilişkin gelişmelerin ve ülkedeki durumun yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan, kripto paralardaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları Bakanlığın da paylaştığı belirtilerek, "Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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