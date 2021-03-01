Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda Gaziantep İli Şahinbey Belediyesinin müfettiş yardımcısı alacağı açıklandı. Sözkonusu duyuruda, "Şahinbey Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Giriş Sınavı ile, açık bulunan GİH sınıfından 3 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Şahinbey Belediyesi müfettiş yardımcısı alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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