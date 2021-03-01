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Haberler Ekonomi Şahinbey Belediyesi müfettiş yardımcısı alacak

Belediyesi müfettiş yardımcısı alacak

ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda Belediyesinin müfettiş yardımcısı alacağı açıklandı

Şahinbey Belediyesi müfettiş yardımcısı alacak

01.03.2021, 10:41

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda Gaziantep İli Şahinbey Belediyesinin müfettiş yardımcısı alacağı açıklandı. Sözkonusu duyuruda, "Şahinbey Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Giriş Sınavı ile, açık bulunan GİH sınıfından 3 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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