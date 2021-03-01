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Haberler Ekonomi Sarıyer-Ayazağa arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale ilanı

- arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale ilanı

'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, ilanda tapu ve inşaat bilgileri bulunan taşınmazlar üzerinde, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı îşi, ihale yolu ile yaptırılacak.

Sarıyer-Ayazağa arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale ilanı

01.03.2021, 10:57

İhale konusu inşaat yapım ve satışı işleri ihalesi ile ihale sonucunda düzenlenecek olan sözleşme, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na tabi değildir.

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