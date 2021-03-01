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Haberler Ekonomi TÜİK Türkiye'nin büyüme verisini açıkladı!

'nin büyüme verisini açıkladı!

Son dakika haberi... () 'nin büyüme rakamlarını duyurdu. Buna göre, Türkiye 2020 yılının 4. çeyreğinde yüzde 5,9, salgın yılının tamamında ise yüzde 1,8 büyüme kaydetti.

TÜİK Türkiye'nin büyüme verisini açıkladı!
DHA

01.03.2021, 10:08 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021, 11:06

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılında yüzde 1.8 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16.8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon liraya yükseldi.

TÜİK verilerine göre, 2020 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 60 bin 537 lira ya da 8 bin 599 dolar olarak hesaplandı.

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