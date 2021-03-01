Türksat 5A yerli sigorta sirketine emanet edilecek

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, kullanımdaki uyduların "fırlatma artı 1 yıl" olarak üretim sözleşmesi kapsamında sigortalı olduklarını belirterek, "Bunların sigorta süresi bittiğinde, diğer uydularımızla birlikte yerli ve milli sigorta şirketimiz vasıtasıyla yıllık sigortalanma sürecini devam ettireceğiz" dedi. Türksat 5A'yı, Türkiye'de veri haberleşmesinde, yurt dışında da hem veri hem de TV yayıncılığı hizmetlerinde kullanacaklarını dile getiren Ertok, "Potansiyel müşterilerimizle görüşmeler devam ediyor. Uydunun performans testleri tamamlanıp, hizmete alındıktan sonra ortaya çıkacak sözleşmeler olacak" diye konuştu.