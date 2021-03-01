Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacak.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Yeditepe Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi Alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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