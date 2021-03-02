Avrupa’dan gelen talep dericileri umutlandırdı

EGE Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Avrupa'nın önde gelen tekstil ve deri sektörü firmalarının alımlarını Uzak Doğu'daki firmalardan Türkiye'ye kaydırmak üzere görüşmelere başladığını belirtti.

Zandar, deri sektörünün, Kovid-19 aşılama çalışmaları ve normalleşme sinyalleriyle umutlarını artırdığını ifade etti. Avrupa'da açılmalara yönelik sinyallerin siparişlere de yansıdığını, Nisan'da dış taleplerde önemli artış beklediklerini kaydeden Zandar, salgında tedarik zincirinde önemli değişiklikler yaşandığını söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır Avrupalı büyük tekstil gruplarının Türkiye'ye ilgi gösterdiğini ifade eden Zandar, ayakkabıda Avusturya'dan büyük bir alım grubunun üretimini Vietnam'dan Türkiye'ye kaydırdığına işaret ederek, "Bu ilgi devam ediyor. Ülkemizi ziyarete gelen, üretim hatlarında incelemelerde bulunan ve ürünlerini buradan almak isteyen ciddi firmalar var" dedi. Sektör olarak 2021 Eylül'de ihracatta hızlı bir ivme yakalama beklentisinde olduklarını belirten Zandar, 2021'de 2019 ihracat rakamlarını yakalamayı hedeflediklerini vurguladı.