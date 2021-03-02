İzmir’de büyük dönüşüm başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı törenle 1444 konutun temeli atılırken Mart'ta 3100 konutun ihalesi yapılacak. Başlatılan bu büyük kentsel dönüşüm hareketini Yeni Asır'a anlatan İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak, "İzmir'de Şehir Hastanesi yakınlarında belirlediğimiz alanda konut sayısını, Mart'taki ihaleyle 3 bin 500'e çıkaracağız. Bu bölgede 8 bine kadar konut üretme imkanımız var. Daha sonra orta hasarlı ya da daha az binası olanların talebi halinde konut verilimi yapılabilecek" dedi.

MALİYETİNİN YÜZDE 50'Sİ

Bayraklı'da belirlenen 7 proje alanında 1444 konutun inşaatının başladığını, 3 bin 500 adedin ise belirlenen rezerv alanda olmak üzere 5 bin binanın yapımına hızlıca başlayacaklarını belirten Albayrak, talep gelmesi halinde konut sayısını 8 bine çıkarma imkanlarının olduğunu vurguladı. Binaları ağır hasar alan hak sahiplerinin konut ihtiyacını rezerv alandan karşılayacaklarını belirten Albayrak, vatandaşların, evlerin maliyetlerinin yüzde 50'ye varan indirilmiş hallerini 2 yıl ödemesiz 0 faizle 18 yılda ödeyebileceklerini vurguladı.

8 BİN KONUTA ÇIKABİLECEK

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, Bayraklı'daki proje alanında 71 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini, bu bölgede bin 444 konutun yapımına başlandığını belirtti. Şehir Hastanesi yakınlarında belirledikleri 3 milyon 800 bin metrekarelik rezerv alanda 397 konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini de söyleyen Albayrak, "Bu rakam Mart'ta yapılacak ihalelerle birlikte 3 bin 500 konuta kadar çıkarılmaya çalışılacak. İlk etapta ağır hesarlı binası olan hak sahiplerinin buradan ev sahibi olması sağlanacak. Bu bölgede 8 bin konuta kadar üretme imkanımız var. Daha sonra orta hasarlı ya da daha az binası olanların talep etmesi halinde konut verilebilecek. 7 proje alanında yapılacak bin 444 konutun haricinde, proje alanlarının dışında ağır hasarlı binası olan vatandaşların konutlarının da önümüzdeki günlerde yıkımlarına başlanacak. Ağır hasarlı binası olan vatandaşlarımıza rezerv alandan birer konut vereceğiz. Kendi yerlerinde de istedikleri zaman belediyeden imar durumunu alarak yapılaşmaya gidebilirler" ifadelerini kullandı. "Ağır hasarlı binaları olan vatandaşlarımız, rezerv alanda yapılacak konutların maliyetlerinin yüzde 50 indirilmiş hallerini, 2 yıl ödemesiz 18 yıl, 0 faizle ödeyebilecekler" diyen Albayrak, "Binaları orta hasarlı olanlardan talep gelirse, onların ödeme şekli farklı olacak" bilgisini paylaştı.

EVİ AĞIR HASAR ALANLAR İÇİN

Mart ayındaki ihaleyle birlikte konut sayısını hızlıca 5 bine kadar çıkaracaklarını yineleyen Albayrak, "Ama rezerv alandaki 3 bin 500 konutu 8 bine kadar çıkarma imkanımız var. Evleri ağır hasar alan hak sahibi tüm vatandaşlarımızın konut ihtiyacını rezerv alandan karşılayacağız. Ayrıca ilçelerde, örneğin Karaburun'da bulunan vatandaşlarımız için de o bölgenin yöresel mimarisine uygun ev yapıp verme imkanımız olacak. AFAD şu anda orada yer seçim çalışmalarına devam ediyor" dedi.

İLÇE BELEDİYELERİ HAREKETE GEÇTİ

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Bakan Kurum'la görüşmesinin ardından depremde hasar gören binaların dönüşümü için ilçe belediyeleri imar planlarını hazırlamak amacıyla harekete geçti. Soyer, hasarlı binaların dönüşümünde vatandaşın mevcut imar planları çerçevesinde hak kaybına uğramaması için 'imar plan notlarıyla' ilgili değişiklik yapmayı önermişti. Kurum ise temelden çözüm için belediyelerin imar planları hazırlamaları gerektiğini vurguladı. Dün Büyükşehir Meclisi, Kurum'un çizdiği çerçevede bu imar planlarının belediyelerce nasıl hazırlanması gerektiğini belirleme kararı aldı. Bayraklı, Seferihisar, Bornova ve Karaburun'da planlamalar yapılıp Büyükşehir gündemine taşınacak.

SOYER: TÜRKİYE'YE İLHAM VERECEK ADIM

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çalışmada partiler arası uyumdan memnuniyet duyduğunu söyledi. "Bu ortak akılla yol alınan, İzmir'in çok kıymetli bir kararı oldu. Afet nedeniyle haklarını yitirmiş vatandaşlara haklarını geri vermek için yaptığımız bir çalışma. Ne nüfus yoğunluğunu ne de yapılaşmayı artıracak bir şey yapmıyoruz. Burada ilçe belediye başkanlarımıza önemli bir görev düşüyor. Mevcut durumu korunacak alanları ilçe belediye başkanlarının çıkarmalarını istiyoruz. Bu da hem hasarlı hem hasara uğrama ihtimali olan yapıları içeriyor. Bütün Türkiye'ye ilham verecek bir adım atmış oluyoruz. Sadece Büyükşehir'in onaylayacağı bir durum olmayacak, bakanlığın da arkasında duracağı bir projedir" dedi.

ÇALIŞKAN: KALICI ÇÖZÜM GELİYOR

AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, belediyelerin plan notuyla getirmek istediği geçici çözümlerin Bakan Kurum tarafından kabul görmediğini ifade ederek, "Bakanlık ağır hasarlı binaları kendisi yaptırıyor. Orta hasarlı binalar bakanlık eliyle yapılmayacak. Bu binaları kişilerin kendisi yapması gerekiyor. Ancak İzmir'de bütüncül bir plan yok. Eski imar yönetmeliklerine göre 6 kat yapılan planların 5 kata indirilmesi gerektiği için kat kaybı oluyor. İnsanlar da dönüşümden kaçıyor. Bu yüzden Seferihisar, Karaburun, Bornova ve Bayraklı belediyelerinin, yeni imar planlarını hazırlanması gerekiyor" dedi.

MERT ALPDÜNDAR