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Haberler Ekonomi Mersin Üniversitesi 7 sürekli işçi alacak

7 sürekli işçi alacak

, İŞKUR aracılığıyla 7 sürekli işçi alacağını duyurdu.

Mersin Üniversitesi 7 sürekli işçi alacak

02.03.2021, 11:53

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mersin Üniversitesi, İŞKUR aracılığıyla 7 sürekli işçi alacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile Sürekli İşçi alımı yapılacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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