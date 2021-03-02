Meyve sebze sektörü manifesto çağrısı yaptı

Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD), yaş meyve sebze sektörünün temsilcilerini, meyve ve sebzenin insan sağlığı açısından taşıdığı önemin yanı sıra, sektörün tüm dünyada ve Türkiye'de sahip olduğu ekonomik değerine dikkat çekmek için bir araya getirdi.



MUTABAKAT ŞART

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı'nda uluslararası bir manifesto hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, "Meyve ve sebzelerin insan sağlığı ve vücut direncine etkileri uluslararası platformda net şekilde ortaya konulmalı ve ana hatları ile meyve ve sebzelerin etkileri ve insan sağlığı için gerekliliği, günlük tüketim önerileri bir manifestoyla yayınlanmalı. Doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular düzeltilmeli. İnsanların unutmaması ve açıp okuyabilmesi için uluslararası imza altına alınmış bir manifesto olmalı. Bu manifesto her platformda dile getirilip yaygınlaştırılmalı" dedi.



ARAZİLER KORUNSUN

Meyve, sebzeler ve insanlığın ihtiyacı olan tüm gıdaların nasıl üretildiği, dağıtıldığı ve tüketildiğinin uluslararası bir masada konuşulması gerektiğini söyleyen Uçak, "Buradan çıkacak sonuç uluslararası ortak akıl olmalı. Bu masanın görevi, gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süredeki hataların tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması olmalı. Verimli tarım arazilerinin korunması, bu alanların sanayiye ve konut yapımına kaymaması için önlemler alınmalı.



HEDEFİMİZİ AŞTIK

İnsanların sağlıklı yaşamı için, gerekli gıdaya ulaşmasındaki engeller ortadan kaldırılmalı ve dirençli, sağlıklı bir dünya için çalışılmalıdır. Sağlıklı beslenmenin, gıdanın hayatımızdaki en temel ihtiyaç olduğu, tarımın insanlar için, ülkeler için ne kadar stratejik öneme sahip olduğu bir kez daha hatırlanmalı" diye konuştu. Uçak, tarım sektörünün pandemi sürecini, geçtiğimiz yılın Mart-Mayıs aylarında devletin aldığı tedbirlerin katkısıyla avantaja çevirerek, bazı tarım-gıda sektörlerinin ihracatında yüzde 25-35 oranlarında artışlar yaşandığını açıkladı. Uçak, "2020'de Türkiye genelinde taze meyve sebze ihracatımızda 2019'a kıyasla yüzde 21 artış yakaladık ve 2 milyar 700 milyonluk ihracat başarısı gösterdik. Meyve sebze mamullerinde ise yine aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 8'lik bir artışla 1 milyar 540 milyon dolarlık bir ihracat getirisi sağlandı. Birlik olarak 2020'de taze meyve sebzede 346 milyon dolar, meyve sebze mamullerinde ise 693 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2020 yılı hedefimiz olan 1 milyar dolar ihracat hedefini aştık" açıklamasında bulundu.