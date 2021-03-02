Salgına rağmen büyüdük

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1.8, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 5.9 büyüdü. Üretime göre cari fiyatlarla GSYH, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 16.8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon lira oldu. 2020'de finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21.4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13.7, tarım sektörü yüzde 4.8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2.8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2.5 ve sanayi yüzde 2 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5.2, hizmetler yüzde 4.3, inşaat sektörü ise yüzde 3.5 azaldı. Kişi başına GSYH değeri, 2020'de cari fiyatlarla 60 bin 537 lira olarak hesaplandı.

TÜKETİM HARCAMASI ARTTI

Hane halkı tüketim harcamaları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3.2 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 56.4 oldu. Hane halkı nihai tüketim harcamaları, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8.2 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 6.6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 10.3 arttı. Geçen yıl, 2019'a göre mal ve hizmet ithalatı yüzde 7.4 yükselirken, ihracat yüzde 15.4 düştü. Mal ve hizmet ihracatı, 2020'nin 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre aynı kalırken, ithalat yüzde 2.5 artış kaydetti.

ELVAN: TEMEL ÖNCELİK, FİYAT İSTİKRARIDIR

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin 2020 büyüme rakamlarına ilişkin, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk" ifadesini kullandı. Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, küresel sağlık krizinin yarattığı olumsuzluklara rağmen 2020'yi büyümeyle kapatmayı başardığına değinirken, "Bu yıl temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Enflasyonla mücadele politikalarımız, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak" değerlendirmesinde bulundu.