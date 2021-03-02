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Haberler Ekonomi Tüm zamanların en yüksek rakamı! Bakan Ruhsar Pekcan duyurdu...

Tüm zamanların en yüksek rakamı! Bakan duyurdu...

Ticaret Bakanı Şubat ayı rakamları hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Ruhsar Pekcan, "Şubatta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." ifadelerini kullandı.

Tüm zamanların en yüksek rakamı! Bakan Ruhsar Pekcan duyurdu...
AA

02.03.2021, 12:07

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamları ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Pekcan, şubat ayında ihracatın yüzde 9.6 artış ile 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." dedi.

ÇOK DAHA GÜÇLENECEK

Bakan Ruhsar Pekcan, "Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz." dedi.

Ruhsar Pekcan, "Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir." sözlerini kullandı.

Pandemi döneminde dünya küçülürken Türkiye G20’de büyümeyi başaran iki ülkeden biri oldu

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