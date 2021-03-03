3 tane erik 20 lira

ANTALYA Toptancı Hali'ndeki komisyoncu ve ihracatçı Fatih Yılmaz, Mersin'den 11 koli halinde 15 kilo yeşil erik aldı. Kilosu 750 liradan satışa sunulan ve 700 liralık çeyrek altını geride bırakan erikler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İlk hasat yeşil erikleri gören vatandaşlar, cep telefonuyla fotoğraf ve video çekmekle yetindi. Komisyoncu Yılmaz, "1 kilo eriği kimse alamayacağı için 50 liralık paketler yaptık. 3 erik alıp 20 lira vermek isteyenler de var" dedi.