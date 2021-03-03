“Büyümeyi başaran iki ülkeden biriyiz”

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Türkiye, G20 ülkeleri içerisinde 2020 genelinde Çin'le birlikte pozitif büyümeyi başaran tek ülke oldu" dedi. Saygılı yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: "Kovid-19'un etkili olduğu böylesi zorlu bir dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme trendini sürdürerek yıl genelinde yüzde 1,8 oranında büyümesini, takdire şayan bir performans olarak değerlendiriyoruz. Türkiye bu zorlu süreci en az hafif hasarla atlatan ülkelerin başında yer almaktadır. MÜSİAD olarak üretim-ticaret- yatırım üçgeninde göstermiş olduğumuz çabanın üzerine çıkmamız gerektiğine inanıyoruz."