  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi “Büyümeyi başaran iki ülkeden biriyiz”

“Büyümeyi başaran iki ülkeden biriyiz”

“Büyümeyi başaran iki ülkeden biriyiz”

3.3.2021

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Türkiye, G20 ülkeleri içerisinde 2020 genelinde Çin'le birlikte pozitif büyümeyi başaran tek ülke oldu" dedi. Saygılı yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: "Kovid-19'un etkili olduğu böylesi zorlu bir dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme trendini sürdürerek yıl genelinde yüzde 1,8 oranında büyümesini, takdire şayan bir performans olarak değerlendiriyoruz. Türkiye bu zorlu süreci en az hafif hasarla atlatan ülkelerin başında yer almaktadır. MÜSİAD olarak üretim-ticaret- yatırım üçgeninde göstermiş olduğumuz çabanın üzerine çıkmamız gerektiğine inanıyoruz."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Büyümeyi başaran iki ülkeden biriyiz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.