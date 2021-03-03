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Haberler Ekonomi EPDK harekete geçti! Dövizdeki düşüşe rağmen akaryakıta zam yapan firmalara inceleme

harekete geçti! Dövizdeki düşüşe rağmen akaryakıta zam yapan firmalara inceleme

Son dakika haberine göre... , dövizde düşüşe rağmen akaryakıt ürünlerinde artış yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.

EPDK harekete geçti! Dövizdeki düşüşe rağmen akaryakıta zam yapan firmalara inceleme

03.03.2021, 09:24

Son dakika... EPDK, dövizde düşüşe rağmen akaryakıt ürünlerinde artış yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.

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