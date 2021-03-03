Son dakika... EPDK, dövizde düşüşe rağmen akaryakıt ürünlerinde artış yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.
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Son dakika haberine göre... EPDK, dövizde düşüşe rağmen akaryakıt ürünlerinde artış yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.
Son dakika... EPDK, dövizde düşüşe rağmen akaryakıt ürünlerinde artış yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.
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EPDK harekete geçti! Dövizdeki düşüşe rağmen akaryakıta zam yapan firmalara inceleme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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