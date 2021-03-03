Esnaf kesimini sevindiren kararlar

ÇARKLAR DÖNECEK

Kademeli normalleşme sürecinde her kesime görevler düştüğüne dikkat çeken İESOB Başkanı Mutlu, "Yapılan açıklamalar doğrultusunda kafeler, lokanta ve restoranlarımız cumartesi günü dahil olmak üzere saat 07.00 ile 19.00 arası açık olacak ve yüzde 50 kapasiteyle hizmet verecekler. Lokantalar 24:00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. İzmir'de cumartesi günü 21:00'e kadar sokağa çıkma yasağı olmayacak. Düğün nikah merasimleri de bir saat ve en fazla 50 kişilik katılımlarla yapılabilecek. Okullarda kademeli yüzyüze eğitim başlayacak.

Cumartesi yasağının kalkması ve 19:00 a kadar çalışma izni, iş yoğunluğu gün içinde olan kafelerimizi ve lokantalarımızı rahatlatacaktır" diye konuştu. İESOB Başkanı Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belirli şartlarda da olsa düğün ve nikahların yapılması, çiçekçi, fotoğrafçı, şekerci, gelinlikçi, düğün salonu işletmecileri gibi pek çok meslek koluna bir nebze olsun canlılık getirecektir.

Sınırlı yüzyüze eğitimin başlaması ise kırtasiye, okul kantini gibi mesleklerde yavaş yavaş da olsa çarkların dönmesine vesile olacaktır." İçkili lokantalardaki sıkıntının süreceğini de hatırlatan Mutlu, 'Toplumsal duyarlılığımız ile salgınla mücadelede iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. İçkili lokantalarımızın da alınacak iyi sonuçlarla, en kısa zamanda kapılarını açabilmelerini temenni ediyorum" görüşünü dile getirdi.

HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR

HAZİRAN başında yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini söyleyen Mutlu, "Burada toplumu oluşturan her kesime önemli görevler düşüyor. İşletmelerimiz bugüne kadar özveri ile genelgelere ve alınan tedbirlere uymaya özen gösterdi. Bundan sonra da kurallar doğrultusunda işinin başında olacaklardır. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi, denetimlerin etkinleştirilmesi de salgın ile mücadelede önemli mesafe kat etmemizi sağlayacaktır. Esnaf sanatkarlar kentlerin dinamikleridir.

Mevcut karar kurullarına esnaf kesiminin temsilcilerinin de aktif katılımının sağlanması, yapılacak çalışmaları daha verimli kılacaktır. Normalleşme ile birlikte esnaf sanatkarlar yeniden işyerlerini açacaklardır. Umuyorum ki kurallara riayetimiz, içimizde yaşattığımız sorumluluk ve dayanışma duyguları ile bu zor günleri aşacağız, eski günlerimize dönebileceğiz. Herkese sağlıklı günler ve hayırlı kazançlar" ifadelerini kullandı.