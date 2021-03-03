Radisson İzmir Aliağa kapılarını açıyor

EV VE İŞ KONFORU

Limana, otoyola olan yakınlığı ve ulaşım kolaylığı açısından dikkat çeken Radisson Hotel İzmir Aliağa, bölgenin yeni cazibe merkezi olmayı hedefliyor. 12 bin metrekare alana sahip ve 3 bloktan oluşan otelin, 185 adet konforlu misafir odası ve süiti, 5 toplantı salonu, balo salonu, günlük, haftalık ve aylık kiralanabilir cep ofisleri, Türk ve dünya mutfaklarının seçilmiş örneklerinin yer alacağı restoranı ve gün boyu hizmet verecek pastanesi bulunuyor. Radisson Hotel İzmir Aliağa'nın Genel Müdürü Ertuğrul Uzak, bölgenin konaklama potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Otelimizin de bölgeye gelişi ile bu ihtiyaç en iyi şekilde giderilecektir. Misafirlerimize hem ev hem de iş yaşamı konforunu bir arada sunacağız. Misafirlerin keyifli vakit geçirebilecekleri ferah ortak alanlar yarattık. Pandemi nedeniyle iş insanları için özel, sosyal mesafeye uygun çalışma alanları oluşturduk. Tüm hizmetlerin verileceği 6 ofis alanı tasarladık" diye konuştu.



KADROMUZ GÜÇLÜ

Yönetim kadrosunun sektördeki yüksek tecrübeli isimlerden oluştuğunu ifade eden Uzak, operasyon bölümünde ise Aliağa istihdamını destekleme kararı aldıklarının altını çizdi. Aliağa Belediyesi'nin istihdam bürosu ile temas halinde olduklarını belirten Uzak, okulların turizm bölümleriyle iş birliği yapacaklarını, bir nevi 'okul niteliğinde" olacaklarını söyledi. Uzak, 7/24 tesiste yiyecek, içecek servisi bulunacağını, catering alanında da hizmet vereceklerini vurguladı. Radisson Hotel İzmir Aliağa Satış ve Pazarlama Direktörü Gözde Kaydırak ise 'Helvacı Kiliminin' yeniden hayat bulması için yöre kadınlarına kurs verildiğini belirtti.