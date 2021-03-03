Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu Memur alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre Sermaye Piyasası Kurulu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Kurulun İstanbul Temsilciliğinde görevlendirmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. dereceli kadroya 10 kişilik boş kadro ile Bilişim Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Bu kapsamda adaylara Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş sınavı yapılacak.



Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr yer alan ilanda, "Sermaye Piyasası Kurulu'nda (Kurul), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 10 adete kadar "Bilişim Uzman Yardımcısı" kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır." denildi.

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