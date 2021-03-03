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Haberler Ekonomi TÜIK BASKANLIGINA Sait Erdal Dinçer atandı

TÜIK BASKANLIGINA atandı

TÜIK BASKANLIGINA Sait Erdal Dinçer atandı

3.3.2021

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Başkanlığına (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı. Prof. Dr. Dinçer'in atanmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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