Ürün sayısı artacak fiyatlar cazip olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, piyasaların speküle edilmesini önlemek ve vatandaşın ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşımını sağlamak için verdiği talimat doğrultusunda "Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri" ile ilgili çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında Tarım Kredi marketlerindeki ürünler çeşitlendirilecek. Vergi indirimleri, zorunlu kesintilerden muafiyet, destekler gibi yöntemler ile fiyatlar daha aşağı çekilecek. Zincir marketlerin açılmasına izin verilmeyen mahalle ve yerleşim birimlerinde bu marketler kurulacak. Gıda spekülasyonları, girdilerde değişiklik olmamasına karşın fiyatların arttırılması gibi girişimlerin ortadan kaldırılması için Tarım Kredi Marketler ile ilgili başlatılan çalışma kapsamında yapılacaklar şekillenmeye başladı.



SAYILARI BİNE ÇIKACAK

BU alanda atılması planlanan adımlar şöyle: ● Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bu konuda atılacak ilk adım hızla Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinin sayısını arttırmak olacak. Şu anda 189 olan sayının mümkün olabilecek en kısa sürede bine ulaştırılması hedefleniyor. Piyasada halen 8 bin şubesi olan zincir marketler bulunuyor. Tarım Kredi Marketlerinin de rakipleri kadar büyümesi ve piyasaları regüle edebilecek kadar şube sayısına ulaşması hedefleniyor. ● Zincir marketlerin açılmasına izin verilmeyecek mahalle araları, köyler gibi küçük yerleşim birimlerine Tarım Kredi Marketlerin açılmasına izin verilmesi üzerinde duruluyor. ● Marketlerde, piyasalardan çok daha ucuza ürün satılması için üreticiden direkt alınan ürünlerin sevkiyatı ve nakliyesine ilişkin kolaylık sağlanması, vergi ve diğer zorunlu kesintilerden muaf olmaları gibi kolaylıklar üzerinde de duruluyor. Aracıların kaldırılması hem üreticinin ürününü değerinden satması hem de tüketicinin daha ucuza daha sağlıklı ürünler tüketmesini sağlayacak.

ZÜBEYDE YALÇIN