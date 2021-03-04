  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi BASEK’ten saglıga egitimli elemanlar

BASEK’ten saglıga egitimli elemanlar

BASEK’ten saglıga egitimli elemanlar

4.3.2021

BATI Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları ( BASEK) sağlık bilimleri alanına eğitimli ara eleman yetiştiriyor. BASEK Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "BASEK olarak her alanda olduğu gibi sağlık alanında da eğitimli ara eleman yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi. Op. Dr. Gürbüz, hemşirelik, ebe yardımcılığı, biyomedikal cihaz teknolojileri, hasta ve engelli bakım teknisyenliği alanında eğitim verdiklerini ifade etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

BASEK’ten saglıga egitimli elemanlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.