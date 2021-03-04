BASEK’ten saglıga egitimli elemanlar

BATI Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları ( BASEK) sağlık bilimleri alanına eğitimli ara eleman yetiştiriyor. BASEK Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "BASEK olarak her alanda olduğu gibi sağlık alanında da eğitimli ara eleman yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi. Op. Dr. Gürbüz, hemşirelik, ebe yardımcılığı, biyomedikal cihaz teknolojileri, hasta ve engelli bakım teknisyenliği alanında eğitim verdiklerini ifade etti.