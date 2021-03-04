EBSO Başkanı Yorgancılar: Yüzde 1,8’lik büyüme adeta bir mucize

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinin sürdürülebilir büyüme ve istihdam açısından sanayi sektörünün önemini çok açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin sanayileşmekten ve sanayi sektörünü bilgi çağıyla uyumlu hale getirmekten başka çaresi olmadığına işaret eden Yorgancılar, "Yüz yılda bir görülen salgın koşullarında ekonomide yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve yılın tamamında gerçekleşen yüzde 1,8 oranındaki büyüme adeta bir mucizedir. Dünya geneli ve birçok ülkede küçülme yaşanması bu büyümeyi çok daha anlamlı kılmaktadır. Büyüme verileri, Türkiye sanayisinin ve ekonomisinin gücünü ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı. Büyüme mucizesinin arkasında zor yılda yüzde 2 büyüyen sanayi sektörünün bulunduğuna dikkati çeken Yorgancılar, 2021 ve sonrasının iyi planlanması, yeni ekonomik programın gözden geçirilmesi, yeni ve işlevsel önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.