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Haberler Ekonomi Ege’den 1 milyar 172 milyon dolarlık ihracat

Ege’den 1 milyar 172 milyon dolarlık ihracat

Ege’den 1 milyar 172 milyon dolarlık ihracat

4.3.2021

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB'in Şubat ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyar 172 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Eskinazi Avrupa Birliği ülkelerine ihracatın ise yüzde 16'lık artışla 563 milyon dolara ulaştığını kaydetti.
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