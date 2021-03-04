Ege’den 1 milyar 172 milyon dolarlık ihracat

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB'in Şubat ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyar 172 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Eskinazi Avrupa Birliği ülkelerine ihracatın ise yüzde 16'lık artışla 563 milyon dolara ulaştığını kaydetti.