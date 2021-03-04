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Haberler Ekonomi Hatay Samandağ'da icradan satılık arsa

'da icradan satılık arsa

'ın ilçesinde bulunan 2.410 metrekare büyüklüğündeki arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Hatay Samandağ'da icradan satılık arsa

04.03.2021, 10:16

Mahkeme Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 2,410 metrekare büyüklüğünde olan arsa için satış kararı verdi. Verilen ilana göre arsada yaklaşık % 20-30 düzeyinde eğim olduğu ve arsa üzerinde taraçalar üzerinde 95 adet 40-42 yaşlarında mandalin ağacı olduğu da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 29.04.2021 10:30 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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