Mahkeme Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 2,410 metrekare büyüklüğünde olan arsa için satış kararı verdi. Verilen ilana göre arsada yaklaşık % 20-30 düzeyinde eğim olduğu ve arsa üzerinde taraçalar üzerinde 95 adet 40-42 yaşlarında mandalin ağacı olduğu da belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Arsanın satış tarihi olarak 29.04.2021 10:30 belirlendi.
Hatay Samandağ'da icradan satılık arsa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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