Hatay Samandağ'da icradan satılık arsa

Mahkeme Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 2,410 metrekare büyüklüğünde olan arsa için satış kararı verdi. Verilen ilana göre arsada yaklaşık % 20-30 düzeyinde eğim olduğu ve arsa üzerinde taraçalar üzerinde 95 adet 40-42 yaşlarında mandalin ağacı olduğu da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 29.04.2021 10:30 belirlendi.