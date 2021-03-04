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Haberler Ekonomi İzmir Çiğli'de icradan satılık 1+1 daire

'de icradan satılık 1+1 daire

'in ilçesi 'nde bulunan 1+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

İzmir Çiğli'de icradan satılık 1+1 daire

04.03.2021, 10:16

Mahkeme İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 1+1 daire için satış kararı verdi. Verilen ilanda dairenin, 1 oda , 1 salon , açık mutfak , antre ve banyodan oluştuğu ve site içerisinde olup, güvenlik, spor kompleksi ve açık yüzme havuzu olduğu da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 05.05.2021 15:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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